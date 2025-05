Vile aggressione a 2 Vigili del Fuoco di Novi Ligure durante un soccorso a persona

Spread the love

Durante un intervento di soccorso persona, una squadra dei Vigili del Fuoco di Novi Ligure è stata aggredita mentre svolgeva il proprio servizio e lavoro.

La squadra è intervenuta presso l’abitazione di un anziano signore che non aveva risposto alle chiamate dei familiari che cercavano di contattarlo. Mentre stavano svolgendo il proprio lavoro, i due pompieri sono stati aggrediti prima verbalmente, poi fisicamente. I due sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario già presente sul posto per aiutare l’anziano, in buone condizioni.

Il personale sanitario ha prestato le prime cure ai due Vigili del Fuoco aggrediti, che poi si sono recati presso il locale Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso.

I Sindacati dei Vigili del Fuoco – Co.Na.Po., Fns Cisl, Uil Pa Vvf, Fp Cgil Vvf, Usb, Federdistat VV.F. Cisal – esprimono solidarietà e vicinanza ai colleghi coinvolti: “Sempre più spesso leggiamo di insegnanti, medici o infermieri aggrediti fisicamente o verbalmente durante l’esercizio delle loro funzioni. Sono notizie che colpiscono, ma quando succede a uno di noi, a un amico, a un collega, la senti addosso, la vivi sulla tua pelle. Come spesso accade in situazioni simili, le ferite non sono solo fisiche, ma anche morali. E sono proprio queste a lasciare i segni più profondi e difficili da rimarginare”

