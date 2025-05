Expo d’Oriente: un Evento internazionale all’EUR tra bellezza, moda e cultura – I prossimi appuntamenti di Primavera

Spread the love

Il Faro in Rete – Anche quest’anno l’Expo d’Oriente, si è svolto all’Eur, presso lo Spazio Novecento, il 23 Febbraio ed ha registrato un grande successo, reso possibile grazie ai diversi delegati internazionali che collaborano da sempre con l’organizzatore Liberato Mirenna, Presidente dell’Associazione WIO (World International Organization).

Eventi sul territorio di Roma che spaziano e coinvolgono realtà internazionali, oltre a rappresentanti delle Istituzioni politiche e del Territorio. Diversi Festival si sono alternati come quello della Cina; Marocco, India, Filippine e Sri Lanka.

Due Novità: il brand International Oriental Fashion con la direzione artistica di Barbara Fasciano e presentato da Irene Taurino e Miss Bellezza nel Mondo con la direzione artistica di Sonia Perrone e presentata da Francesca Ceci, ora director manager di questo brand.

Un momento di grande eleganza grazie anche alla partnership come Sponsor con l’Azienda di Maria e Gianpaolo Celli di Alta Moda che vedrà un grande sviluppo anche con l’Expo Universale. Una luce di bellezza è stata donata poi dai gioielli EcoFashion “Rebirth Italy” di Magda Feleppa con le sue collezioni create nel rispetto della natura e di chi le indossa, “sculture da indossare” come la corona realizzata per Miss Bellezza nel Mondo.

Il giornale Il Faro sempre presente a questi eventi con la sua Comunicazione ha illuminato i momenti di alcuni amici del suo Circuito come i viaggi in Marocco a cavallo di Cesare Balsamini e Sonia Santoni.

Durante l’Expò un importante momento è stato dedicato poi ai ragazzi con un talent di canto internazionale “World Song Young Talent” presentato dall’artista Elena Presti in collaborazione con Gianni Gandi.

Inoltre, una sfilata ”Kids and Teen Fashion Show” presentata da Gabriella Ferrari Bianca con la direzione artistica di Bianca Dilrukshi Pallegedara e Jasmin Padua Axalan.

Il prossimo evento il 4 Maggio a Piazza Vittorio vedrà il Festival Internazionale del Buddismo Zen e Shaolin Kung fu, con

la partecipazione di tutti i monaci Shaolin da tutto il mondo.

A fine Maggio, sempre all’EUR a Viale America, si svolgerà la più grande Fiera organizzata dalla