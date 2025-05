“Gli elefanti” vince il premio Giuria Cinema, Spettacolo e Terzo Settore al Festival Tulipani di Seta Nera

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il cortometraggio Gli elefanti di Antonio Maria Castaldo prodotto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha conquistato il premio Giuria Cinema, Spettacolo e Terzo Settore nella sezione cortometraggi del XVIII Festival Internazionale della Cinematografia Sociale Tulipani di Seta Nera. La cerimonia si è tenuta sabato 10 maggio al the Space Cinema Moderno di Roma alla presenza di Barbara De Rossi e di Pino Quartullo.

Un riconoscimento che premia la forza narrativa e la sensibilità con cui Gli elefanti affronta temi di grande impatto emotivo e sociale, in perfetta sintonia con lo spirito del festival, che da anni valorizza opere capaci di raccontare la diversità, l’inclusione e le fragilità umane attraverso il linguaggio del cinema.

Il premio è assegnato da una giuria d’eccellenza composta da rappresentanti del mondo dello spettacolo e del terzo settore e testimonia l’attenzione che Gli elefanti ha saputo suscitare non solo per il valore artistico ma anche per l’impegno etico e civile. L’opera scritta e diretta da Antonio Maria Castaldo e Gianluca Grazini, entrambi vigili del fuoco, è un lavoro intenso e visivamente potente che, in pochi minuti, riesce a trasmettere emozioni profonde e a raccontare il lato umano dei soccorritori, elemento che spesso fa la differenza nelle emergenze.