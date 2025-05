Grave incidente stradale – anziano investito dalla propria autovettura – deceduto in ospedale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Catanzaro, 16 maggio 2025

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – sede centrale – è intervenuta con urgenza in Via Carlo V, zona centrale della città, in seguito a un grave incidente stradale.

Un anziano è stato investito dalla propria autovettura in una traversa con forte pendenza. L’uomo, in condizioni critiche, è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del Suem 118 e trasferito con urgenza presso una struttura ospedaliera.

L’intervento dei Vigili del Fuoco si è reso necessario per la messa in sicurezza del sito e del veicolo, che ha terminato la sua corsa contro il muro esterno di un edificio dove è presente un contatore del gas metano, potenzialmente a rischio.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.

L’anziano signore coinvolto nel tragico incidente risulta deceduto in ospedale