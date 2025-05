Il Giardino delle Cascate riapre al pubblico: natura e relax nel cuore dell’EUR

Spread the love

ALESSANDRO MISTRETTA



Dopo una breve chiusura per manutenzione, dal 1° marzo 2025 il Giardino delle Cascate torna ad essere uno degli angoli verdi più suggestivi di Roma. Immerso in 42mila mq di bellezza naturale, questo luogo è un rifugio di tranquillità nel cuore di uno dei quartieri più vivaci della capitale, l’EUR.



Progettato nel 1961 dall’architetto Raffaele De Vico, il giardino è stato per anni set cinematografico e, dopo un restauro nel 2017, è tornato ad affascinare i visitatori con il suo paesaggio mozzafiato. La Passeggiata del Giappone, un sentiero che si estende tra i ciliegi in fiore, porta fino alle cascate, attraversate dal ponte Hashi, un punto panoramico unico.



Una delle novità di questa riapertura è la palestra all’aperto, completamente rinnovata, che permette di allenarsi immersi nel verde. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 20:00, offrendo l’opportunità di godersi una pausa nella natura, in un’area che unisce storia, bellezza e serenità.