incendio di un capannone adibito a deposito attrezzi

VIGILI DEL FUOCO

La squadra del distaccamento di Aversa è stata impegnata nello spegnimento di un incendio che ha coinvolto un capannone lungo la SP 200 in via don Salvatore Vitale, adiacente ad un caseificio in disuso.

Ad andare a fuoco è stato del materiale vario, depositato sia nelle celle frigo che sotto il capannone, compresi dei mezzi utilizzati per il trasporto del latte.

Le fiamme hanno generato una densa colonna di fumo nero visibile a distanza. Sul posto, a supporto della squadra, è intervenuta anche un’autobotte sempre dal distaccamento di Aversa.