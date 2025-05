Incendio di Walthamstow: 100 vigili del fuoco combattono un gravissimo incendio in un condominio

Spread the love

Ben 100 vigili del fuoco e 15 autopompe sono stati impiegati questo pomeriggio per domare un incendio in un condominio nel nord-est di Londra. Una donna e un neonato sono stati medicati sul posto e circa 36 persone sono state evacuate da un condominio in Collendale Road, a Walthamstow, mentre immagini e filmati drammatici sui social media mostrano un denso fumo nero che si alza dagli edifici. I vigili del fuoco di Londra affermano che l’incendio è ora sotto controllo, con parti di due appartamenti e il tetto che erano in fiamme.

L’ultimo aggiornamento dei Vigili del Fuoco di Londra recita: “Quindici autopompe e circa 100 vigili del fuoco hanno domato un incendio in un condominio in Collendale Road a Walthamstow. Parte di due appartamenti al quinto e sesto piano è andata a fuoco. Anche una parte del tetto è andata a fuoco. Circa 36 persone sono state evacuate dall’edificio a causa dell’incendio. Una donna e un neonato sono stati soccorsi sul posto dal Servizio Ambulanze di Londra.

Due delle autoscale girevoli da 32 metri della Brigata sono state utilizzate sul posto come serbatoi d’acqua per contribuire a combattere l’incendio dall’alto. Anche la squadra di droni della Brigata era presente, contribuendo a fornire al Comandante dell’Incidente una maggiore consapevolezza della situazione dell’incidente. Le squadre rimarranno sul posto fino a sera.