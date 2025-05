Spread the love

IGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo mezzogiorno ddi ieri in via Galilei per il ribaltamento di un’autovettura.

La squadra di Macerata, con attrezzature specifiche, ha estratto il conducente dall’abitacolo e lo ha affidato alle cure del personale del 118. Nonostante le procedure di rianimazione, è stato constatato il decesso.

Sul posto le forze dell’ordine.