NON SAI COSA SCEGLIERE? AFFIDATI AL CONSULENTE DEL CREDITO

Sei alla ricerca di un mutuo per acquistare la tua prima casa ma non sai come muoverti nel labirinto bancario? Devi affrontare delle spese impreviste e hai bisogno di accedere a un finanziamento? Vuoi rinegoziare il tuo mutuo perché la rata è diventata insostenibile? Non affidare le risposte alle tue domande al web o al passaparola, piuttosto rivolgiti ad un esperto del settore. Il consulente del credito è un professionista che, conoscendo gli istituti bancari, i loro prodotti e le caratteristiche richieste per accedervi, individua la migliore soluzione per il cliente e per rispondere alle sue esigenze di accesso al credito. Tramite una prima consulenza personalizzata, il consulente approfondisce i diversi aspetti legati alla vita economica e finanziaria del cliente individuando le eventuali criticità che potrebbero ostacolare l’accesso al credito e fornendo le soluzioni per rimuoverle. Il ruolo del consulente del credito inoltre è quello di offrire un servizio “sostituendosi” al cliente e liberandolo da tutte le incombenze e gli ostacoli che si troverebbe a dover affrontare se intraprendesse il percorso da solo; durante l’istruttoria del finanziamento, il consulente si interfaccia con tutte le parti coinvolte e, nel caso in cui si dovessero presentare degli ostacoli sul percorso del cliente, il consulente è colui che si occupa di rimuoverli.

