VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Intervento di soccorso tecnico intorno alle 17 di oggi pomeriggio per il recupero di una turista in difficoltà sulla Salita Carescione, esattamente a metà strada tra la fermata Carescione e la fermata Como Lago della Funicolare Como-Brunate.

Grazie alla totale disponibilità e partecipazione del personale ATM che gestisce la funicolare, il personale VVF (proveniente dalla sede centrale con autopompa e carro SAF) in pochi minuti è stato portato a circa 150 metri dal punto in cui la signora (turista inglese di 73 anni) non era più in grado di proseguire verso Como per stanchezza.

La donna accompagnata dal personale VVF alla vecchia fermata di Como Alta (non più in uso), grazie ad una corsa speciale organizzata dal personale ATM è stata riportata a Como Lago dove ad attenderla vi era una ambulanza inviata dal 118 per scopo precauzionale.

Intervento concluso intorno alle 18.30.