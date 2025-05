VIDEO – Crollo nell’ex ospedale di Agrigento

Spread the love

Un boato, poi il crollo. Paura in via Atenea, ad Agrigento, dove è venuta giù una parte dell’ex ospedale, oggi un cantiere aperto per la nuova sede dell’Università. Complice il maltempo, con il forte vento e le infiltrazioni d’acqua, la struttura non ha retto e si è sbriciolata. Una porzione di muro del cortile interno, della parte già ristrutturata dell’immobile, ha ceduto all’improvviso.

Dopo il crollo in via Atenea si è riversata una folla di curiosi, la strada è stata chiusa al traffico e i vigili del fuoco sono al lavoro all’interno dell’edificio per mettere in sicurezza e stabilire cosa sia accaduto nella parte dove i lavori risultavano essere completati. Per fortuna, a causa dell’allerta arancione, il cantiere era fermo e non si registrano feriti ma a scopo precauzionale è stato richiesto l’intervento delle unità cinofile, che arriveranno da Palermo, per avere la certezza che non vi siano persone fra le macerie.

https://agrigento.gds.it/articoli/cronaca/2025/05/15/crollo-nellex-ospedale-di-agrigento-un-boato-e-poi-il-terrore-1b92727c-7833-4863-92ab-e2bb3bbd49ad