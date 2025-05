VIDEO – Due vigili del fuoco tra i tre morti dopo esplosioni e un vasto incendio  presso l’ex sito della RAF di Bicester

Spread the love

Il Consiglio della Contea dell’Oxfordshire ha confermato che due vigili del fuoco dell’Oxfordshire Fire and Rescue Service (OFRS) sono morti, insieme a un cittadino, in un incendio presso l’ex sito della RAF di Bicester. Altri due vigili del fuoco sono stati ricoverati in ospedale dopo aver riportato gravi ferite nell’incidente.

L’incendio è divampato la sera di giovedì 15 maggio presso la sede del Bicester Motion, uno storico centro automobilistico e aeronautico con 50 aziende specializzate nel restauro e nell’ingegneria di auto d’epoca.

In una dichiarazione, il capo dei vigili del fuoco dell’Oxfordshire, Rob MacDougall, ha dichiarato: ” È con il cuore profondamente addolorato che oggi annunciamo la perdita di due dei nostri vigili del fuoco. Le famiglie sono state informate e ricevono supporto “.

Il primo ministro Sir Keir Starmer ha definito la notizia delle vittime ” devastanti ” e ha elogiato il coraggio dei vigili del fuoco definendolo ” sbalorditivo “.

In una dichiarazione, Bicester Motion ha affermato: ” Siamo profondamente addolorati nel condividere la tragica notizia che due vigili del fuoco e un caro amico del luogo hanno perso la vita.

” Non ci sono parole in momenti come questo, ma i nostri pensieri e le nostre preghiere sono rivolti alle famiglie e ai cari [delle vittime] . Preghiamo per i due vigili del fuoco in ospedale. Il coraggio dimostrato dalle squadre di emergenza è stato travolgente.

” Siamo grati per tutto il supporto e in particolare per l’eccezionale lavoro svolto da tutti in circostanze così senza precedenti .”

Commentando la notizia, il dott. Gavin Dunn, CEO della FPA, ha dichiarato: ” Siamo estremamente addolorati nell’apprendere la notizia delle vittime causate dall’incendio al Bicester Motion.