Violento scontro tra furgone portavalori e auto ad Arezzo: quattro feriti, due sono gravissimi

Pomeriggio di paura, poco prima delle 17, per l’incidente stradale avvenuto all’incrocio tra via del Gavardello e via del Mulinaccio, dove un furgone portavalori si è scontrato con un’auto. Il bilancio è di quattro persone ferite, due delle quali in condizioni gravi.

I soccorsi sono intervenuti tempestivamente con un imponente dispiegamento di mezzi: sul posto sono arrivate l’auto infermieristica, le ambulanze Blsd della Misericordia, della Croce Rossa Italiana e della Croce Bianca di Arezzo. Presenti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per gestire la viabilità e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tra i feriti, un uomo di 41 anni e una donna di 46 sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Meno gravi le condizioni di un uomo di 50 anni e di un altro di 34, entrambi in codice giallo.

Nel frattempo, sempre ad Arezzo, il questore ha emesso un Daspo urbano per due giovani — uno dei quali minorenne — coinvolti in un assalto a una yogurteria. Ai due è stato vietato l’accesso a locali pubblici della zona per un periodo di due anni.

