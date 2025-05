Addestramento sotto le macerie per il team USAR Medium

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Dal 12 al 15 maggio si sono svolte 4 giornate di addestramento intensivo per il team interregionale USAR Medium (Urban Search and Rescue medium) composto da personale specializzato delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria. L’esercitazione si è tenuta presso il campo macerie di ANPAS, una struttura complessa e tecnologicamente avanzata che ha permesso di simulare realisticamente le difficoltà operative di uno scenario con crolli generalizzati di edifici.

Il team ha affrontato tutte le fasi di un intervento di soccorso. In collaborazione con il Reparto Volo di Roma, è stata simulata la valutazione aerea iniziale dell’area colpita. Successivamente, insieme al personale del 118 (USL Umbria 1 e USL Umbria 2) e di ANPAS, sono state condotte le delicate operazioni di ricerca e salvataggio delle vittime intrappolate sotto le macerie.

Durante l’addestramento, sono state impiegate tutte le competenze e le attrezzature specialistiche del team, tra cui: sistemi di comunicazione CON-SPACE, strumenti per il puntellamento di strutture pericolanti (verticali e orizzontali), apparecchiature per la ricerca strumentale di superstiti, attrezzature per il taglio di elementi in cemento armato.

Una volta estratte, le vittime sono state affidate alle cure del Posto Medico Avanzato (PMA) allestito dalla Regione Umbria.

L’esercitazione ha visto anche la presenza di un ambulatorio veterinario mobile. Questo servizio, fornito dalla Direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Liguria con il supporto dei Medici Veterinari dell’Università di Perugia, ha garantito l’assistenza immediata alle unità cinofile in caso di infortunio durante le operazioni tra le macerie.

Questo tipo di addestramento è fondamentale per migliorare costantemente l’efficacia dei Vigili del Fuoco in scenari di crollo complessi. Inoltre, rafforza l’interoperabilità e la sinergia tra il personale tecnico e quello sanitario, elementi cruciali per la riuscita delle operazioni di soccorso.

L’evento è stato possibile grazie al prezioso contributo dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco e del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Foligno.