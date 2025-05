Col cavolo! (verde)

Spread the love



Gennaio, febbraio, marzo…questi sembrano essere i mesi migliori per trovare fra le verdure di stagione anche il cavolo verde o broccolo.

Si presenta con un design unico, colore verde brillante, acceso dalla magia naturale della clorofilla, con una forma a voluta concentrica composta da tanti piccoli coni croccanti dalla geometria perfetta, come una spirale di Fibonacci.

I cavoli verdi-o broccoli- sono non solo bellissimi, tanto che spesso vengono utilizzati spesso anche per arricchire composizioni floreali alternative.

La loro bellezza eguaglia la loro bontà, vengono impiegati in moltissime ricette e piatti unici. Oltre che semplicemente cotti al vapore e conditi con un filo d’olio extravergine d’oliva e il succo di limone, sono perfetti per realizzare per sempio una calda vellutata invernale.

Altri modi per cucinare i broccoli?

Un’idea golosa è di gratinarli al forno, o presentarli in modo più raffinato come antipasto in un timballo, deliziosi anche preparati come crocchette, uno sfizio che prende per la gola anche i bambini che spesso con le verdure non vanno molto d’accordo.

Last but not least: questo ortaggio così speciale possiede incredibili proprietà nutritive,aiuta a rafforzare le difese immunitarie e combattere la ritenzione idrica. Non dimentichiamo poi l’alto potere antiossidante grazie al sulforafano, sostanza contenuta nei broccoli, che

inibisce i geni responsabili dell’invecchiamento delle cellule.

Insomma, un vero superfood.