I Vigili del Fuoco al Salone del libro di Torino

VIGILI DEL FUOCO

Fino al 19 maggio il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco sarà presente al Salone del libro di Torino, si potrà vivere un’esperienza immersiva nel mondo del soccorso: simulazioni in realtà virtuale, il nuovo progetto “VITA” per imparare come richiedere aiuto in emergenza, e la possibilità di indossare elmi e giacconi dei nostri operatori.

In esposizione anche preziosi volumi storici che raccontano la storia e l’evoluzione del Corpo.

All’esterno del Salone torna la Casa degli Errori, l’installazione interattiva realizzata con INAIL per scoprire i pericoli nascosti tra le mura di casa: un’occasione per imparare a prevenire incidenti domestici, guidati da personale esperto e volontari.

Un percorso educativo, coinvolgente e adatto a tutte le età, che mette al centro la sicurezza e la partecipazione attiva.