In fiamme un rimorchiatore in viaggio da Termini Imerese a Porticello. Per spegnere le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco e i militari della capitaneria di porto.

Le fiamme divampate al motore dell’imbarcazione sono state spente anche dal personale a bordo con gli estintori. Sono intervenute tempestivamente due imbarcazioni dei vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo e una squadra antincendio terrestre del distaccamento di Brancaccio.

L’imbarcazione, che non è impegnata nelle operazioni di recupero del Bayesian, sarà trainata al porto di Palermo

