Interventi dei Vigili del Fuoco marchigiani

SEFRO (MC) – SOCCORSO A PERSONA . I Vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 21:00 in un’area boschiva nei pressi del centro abitato di Sefro, a seguito della segnalazione di una persona che si era allontanata e non aveva più fatto ritorno.

Sul posto è intervenuto il personale di Macerata con quattro automezzi, supportato anche dalle unità cinofile e dal nucleo Sapr ( sistemi a pilotaggio remoto) dei Vigili del fuoco provenienti dal Lazio e Emilia Romagna. Dopo circa quattro ore di ricerche coordinate e approfondite, la persona è stata ritrovata e successivamente affidata alle cure del personale sanitario del 118 per gli accertamenti del caso.

NUMANA (AN) – INCENDIO AUTOVETTURA SULL’A14 – Poco prima delle ore 13:00, i Vigili del fuoco di Ancona sono intervenuti per domare l’incendio che ha coinvolto un’autovettura alimentata a gasolio, all’interno dell’area di servizio Conero Ovest dell’autostrada A14.

Per spegnere le fiamme è stato utilizzato liquido schiumogeno.

Danni alla struttura sovrastante Sul posto è intervenuta anche la Polizia autostradale .

Dal Comando di Ancona