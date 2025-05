Interventi nel territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Sì segnala alle ore 12.00 un intervento di soccorso tecnico urgente per soccorso persona in appartamento 4o piano a Como via Porro.

Alcuni operai lavorando sui ponteggi hanno notato un uomo a terra all’interno del proprio appartamento. I VVF intervenuti hanno raggiunto l’appartamento e provveduto a portare l’uomo all’esterno dell’abitazione. In posto 118 e Carabinieri

——————————-

Ore 11.20 intervento di soccorso tecnico in Lambrugo via Roma per recupero furgone raccolta rifiuti a seguito di malfunzionamento del mezzo. Non si segnalano feriti.

——————————————–

I vigili del fuoco del comando di Como sono stati attivati nel pomeriggio alle 17.15 per segnalazione caduta aliante. Il personale VVF del distaccamento di Menaggio prontamente intervenuto ha riscontrato che l’aeromobile partito da Calcinate del Pesce (Varese) aveva effettuato atterraggio a Grandola ed Uniti in un prato adiacente a via Binadone.

Illeso il conducente