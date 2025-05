Primavera. Parola d’ordine: DETOX

Spread the love

ELEONORA BRIGLIADORI

Con marzo si registra l’inizio un periodo caratterizzato dallo splendore e dal rigoglìo della Natura che si risveglia, sorprendendoci ogni volta con la sua bellezza.

E che rinascita sia, allora. In casa e in noi stessi, nel corpo e nello spirito nel nostro organismo e nei pensieri, nell’anima e nelle emozioni, come sempre consideriamo l’uomocon un approccio sistemico, integrato nel suo ambiente e nella sua interezza, in una visione

olistica di ogni sua parte.

Anche la tavola risponderà alle esigenze di programma detox di questa nuova stagione, che favorisce naturalmente questa pratica di purificazione dell’organismo, di liberazione delle tossine accumulate nei mesi invernali, attraverso vita più sedentaria, maggiore

inquinamento atmosferico e alimentazione solitamente più ricca di grassi e carboidrati.

Qualche suggerimento, da utilizzare nel quotidiano? Giusto per cominciare: limoni, frutti rossi, cavoli, barbabietole, carciofi, asparagi: sono prodotti di stagione che possono supportare il nostro desiderio di depurarci dato che sono alimenti che favoriscono il drenaggio e l’espulsione delle tossine, così ricchi di vitamine e minerali fondamentali per la nostra salute come potassio, calcio e acido folico.

Importante che scegliamo il più possibile cibi puri, cerchiamo di conoscere la provenienza, i metodi di coltura, i trattamenti, cerchiamo anche di non perdere i valori nutritivi con cotture a temperature troppo alte o lunghe…fa una differenza sostanziale!!!

I benefici? Moltissimi. Se soffrite di gonfiori, stitichezza, gas intestinali e crampi addominali, potete ottenere un grande sollievo, un miglioramento evidente e concreto, soprattutto se scegliete verdure amare.

Certo, perché le verdure amare contengono molte fibre, sostanze che aiutano e accelerano il funzionamento dell’intestino, stimolano la produzione di bile da parte del fegato, alleato fon-da-men-ta-le per l’assorbimento dei grassi e l’eliminazione delle sostanze di scarto.

By bye quindi anche a nausea, problemi di digestione e altri disturbi legati al fegato, a favore anche del sistema immunitario che comporta una diminuzione del rischio raffreddori e influenza. Diminuisce il carico quindi anche su polmoni e reni, che andranno alla grande con

qualche accorgimento detox ben equilibrato e grazie alle proprietà di gran parte dei cibi di stagione.

Chicca sul fronte beauty: potremo ottenere benefici tangibili anche sul fronte cellulite e occhi gonfi.