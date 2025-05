Roma, approvato il progetto della nuova linea tranviaria per Laurentina

Spread the love

ALESSANDRO MISTRETTA

Il progetto per la nuova linea tranviaria che collegherà la stazione di Trastevere a Laurentina, passando per viale Marconi, ha ricevuto l’approvazione definitiva dalla giunta capitolina. Con l’approvazione del piano di fattibilità economico-finanziaria, l’opera rientra tra i cinque progetti presentati dal Comune per il bando del Ministero dei Trasporti, scaduto il 31 gennaio.



Questa nuova linea, lunga circa 4 chilometri, avrà un costo complessivo di 160 milioni di euro. Il tram partirà da piazzale Biondo, vicino alla stazione Trastevere, e percorrerà viale Marconi su una corsia preferenziale. Durante il tragitto, attraverserà diverse vie importanti come via Giustiniano Imperatore, Cristoforo Colombo e via Vittore Carpaccio, fino a giungere al capolinea di via Laurentina, dove sarà realizzato un importante punto di scambio con la metro B.



L’opera è stata definita come un intervento strategico per migliorare la mobilità a Roma, riducendo il traffico nelle aree interessate e facilitando gli spostamenti rapidi tra diverse zone della città. Il piano di fattibilità ha ricevuto il via libera, segnando un passo fondamentale per l’implementazione di questa nuova infrastruttura, che punta a rendere il trasporto pubblico più efficiente e a incentivare l’utilizzo di soluzioni sostenibili a scapito dell’auto privata.