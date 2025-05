VIDEO – Un incendio distrugge la Nottoway Plantation House in Louisiana

Spread the love

Le fiamme hanno devastato un’enorme villa in Louisiana, distruggendo gran parte della struttura storica che, al suo completamento nel 1859, era stata adibita a casa colonica, hanno affermato le autorità.

L’incendio che ha travolto la Nottoway Plantation House giovedì ha devastato l’edificio lungo il fiume Mississippi, tra Baton Rouge e New Orleans, ha dichiarato sui social media il presidente della parrocchia di Iberville, Chris Daigle. Quasi una dozzina di vigili del fuoco delle città limitrofe hanno combattuto le fiamme, ha aggiunto. Non si sono registrati feriti.

Viene descrutta come “la più grande dimora anteguerra ancora esistente nel Sud”. Daigle la definì “un pilastro della nostra economia turistica e un sito di importanza nazionale”.

La Nottoway Plantation fu costruita nel 1850 da John Hampden Randolph e sorge su una proprietà di 31 acri a White Castle, sulle rive del fiume Mississippi.

Secondo la descrizione sul suo sito web, la casa di 53.000 piedi quadrati, situata in un’ex piantagione di zucchero a circa 65 miglia a nord-ovest di New Orleans, aveva una rotonda a tre piani adornata da gigantesche colonne bianche e caminetti in marmo italiano intagliati a mano.