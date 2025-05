Cavalla cade in piscina: intervento provvidenziale dei vigili del fuoco

Spread the love

CASTEL GOFFREDO – Ierir mattina alle ore 9.15, i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere sono intervenuti a Castel Goffredo per soccorrere una cavalla di nome Lu, accidentalmente caduta in una piscina interrata.

L’animale, impossibilitato a uscire autonomamente, è stato messo in sicurezza grazie all’intervento dei pompieri, che hanno utilizzato un’apposita imbracatura in dotazione. Una volta stabilizzata, la cavalla è stata sollevata e tratta in salvo mediante l’impiego di un braccio telescopico.

L’intervento si è concluso con successo, e l’animale è stato riconsegnato in buone condizioni ai proprietari.