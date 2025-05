Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA

LORETO (AN) – I Vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina al casello di Loreto della autostrada A14 per l’incendio di un’autovettura.

La squadra di Osimo ha estinto le fiamme, che oltre alla vettura hanno interessato anche alcune strutture del casello, e ha messo in sicurezza l’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.