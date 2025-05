Spread the love

Un incendio scoppiato nelle cantine di un edificio in via Venasca a Torino ha scatenato il panico tra i residenti, costringendo le autorità a evacuare l’intero stabile. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato il peggio, ma cinque persone sono state ricoverate per lieve intossicazione da fumo.

L’incendio è divampato nelle prime ore del mattino, quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente dalle cantine dell’edificio. I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti prontamente, mettendo in atto tutte le operazioni necessarie per domare l’incendio e garantire la sicurezza dei residenti. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza sono ancora in corso, mentre il palazzo è stato completamente evacuato per precauzione.

Cinque persone sono state trasportate in ospedale per accertamenti, dopo aver riportato sintomi di lieve intossicazione da fumo. Fortunatamente, le loro condizioni non destano preoccupazione e si prevede un rapido recupero. L’evacuazione dell’edificio è stata gestita con ordine e celerità, evitando ulteriori complicazioni.

https://www.torinoggi.it/2025/05/18/leggi-notizia/argomenti/cronaca-11/articolo/incendio-in-alcune-cantine-di-via-venasca-palazzo-evacuato-5-persone-intossicate.html