Perde il controllo dell’auto che si rovescia dopo aver sbattuto violentemente contro un muretto. Accorrono i vigili del fuoco e il personale sanitario

PERGINE VALSUGANA. Il conducente ha perso il controllo dell’auto, il viaggio è finito ruote all’aria. L’allerta è scattata intorno alle 19.30 di ieri, lungo la strada che costeggia il lago di Canzolino sul territorio di Pergine Valsugana.

L’autista, secondo le prime informazioni, ha perso improvvisamente il controllo della macchina. Il veicolo ha sbattuto contro il guardrail e poi contro il muretto a lato della carreggiata. Un impatto violento con la vettura che è uscita distrutta nell’incidente e che si è rovesciata in mezzo alla strada.

Immediato l’allarme e sul posto si sono portati i soccorsi: ambulanza, vigili del fuoco di Pergine Valsugana e forze dell’ordine per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico.

L’area è stata isolata e messa in sicurezza mentre il personale sanitario si è preso carico delle persone rimaste coinvolte nello schianto.

Qualche botta e molto spavento ma il conducente e il passeggero, per fortuna, non hanno riportato gravi conseguenze. La viabilità è stata gestita per permettere l’intervento degli operatori.

