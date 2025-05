VIDEO – Recupero di 9 vitelli caduti in un vaio

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

GREZZANA (VR) – Intervento particolare quello portato avanti dai Vigili del Fuoco di Verona impegnati da ieri per il recupero di 9 vitelli finiti in una zona molto impervia in località Valbusa nel comune di Grezzana ed impossibilitati ad uscire autonomamente.

Da ieri gli operatori vv.f. hanno raggiunto i bovini provvedendo a bonificare la zona per consentire il recupero, mediante l’elicottero del nucleo volo regionale, dei primi 4 capi fino al sopraggiungere della notte che ha reso necessaria la sospensione delle operazioni.

Le stesse sono riprese stamattina e si sono concluse verso le 18.00 con il recupero e trasporto fino a zona sicura dei restanti 5 vitelli. Solo uno dei bovini non è sopravvissuto mentre gli altri 8 sono stati riconsegnati al proprietario dopo le necessarie cure da parte del veterinario.