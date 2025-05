Tre vigili del fuoco feriti nell’incendio di un magazzino a South Brunswick

Spread the love

SOUTH BRUNSWICK, NJ – Venerdì tre vigili del fuoco sono rimasti feriti mentre domavano un incendio in un magazzino della Victory Packaging in Corn Road. Oltre 100 vigili del fuoco di Monmouth Junction, Kendall Park, Kingston Fire e decine di distaccamenti di quattro diverse contee sono intervenuti per domare le fiamme.

L’incendio è stato segnalato intorno alle 12:40. I vigili del fuoco affermano che l’incendio era divampato in profondità all’interno del magazzino e che è stato necessario un intervento di bonifica completo.

I tre vigili del fuoco feriti sono stati trasportati in un ospedale della zona. Le loro condizioni sono al momento sconosciute.