VIDEO -L’FBI sta indagando sull’esplosione in una clinica per la fertilità in California come atto di terrorismo – un morto e quattro feriti

L’esplosione di una bomba all’esterno di una clinica per la fertilità in California ha ucciso una persona e ne ha ferite altre quattro in un “atto di terrorismo intenzionale”, hanno affermato i funzionari dell’FBI.

L’esplosione è avvenuta poco prima delle 11:00 ora locale (19:00 BST) a meno di un miglio dal centro di Palm Springs, vicino a diverse attività commerciali, tra cui l’American Reproductive Centers (ARC). La clinica ha dichiarato che nessuno della struttura è rimasto ferito.

Secondo fonti a conoscenza delle indagini che hanno parlato con CBS News, partner statunitense della BBC, il sospettato dell’esplosione è stato identificato come Guy Edward Bartkus, 25 anni.

Alcuni testimoni hanno riferito alla BBC che l’esplosione è stata abbastanza forte da mandare in frantumi le finestre e danneggiare gravemente un edificio vicino che ospitava l’ARC.

Michael Beaumier, un testimone, ha dichiarato di essere stato sbalzato dalla sua bicicletta dall’esplosione. “È stata un’esplosione così forte che ho sentito i vetri delle finestre andare in frantumi tutt’intorno a me”, ha detto.

Rhino Williams, che si trovava nel suo ristorante lì vicino, ha dichiarato alla BBC di aver inizialmente pensato che l’esplosione fosse stata causata dallo schianto di un aereo o di un elicottero.

L’uomo ha dichiarato di essere corso sul posto per vedere se poteva aiutare e di aver trovato un edificio gravemente danneggiato, con i muri divelti e l’asse anteriore di un’auto in fiamme nel parcheggio.

“È tutto ciò che ne è rimasto”, ha detto Williams. Ha anche visto un iPhone su un treppiede ancora fermo nel parcheggio, come se fosse pronto per filmare o trasmettere in streaming l’esplosione.