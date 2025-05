VIDEO – Una nave della Marina messicana si schianta contro il ponte di Brooklyn, tranciando gli alberi dopo aver perso potenza, 2 morti e 17 feriti

Spread the love

NEW YORK (AP) —Una nave della marina messicana, in visita a New York, si è schiantata contro il ponte di Brooklyn sabato sera, facendo crollare i suoi enormi alberi causando due morti e 17 feriti, di cui due in condizioni critiche, secondo fonti e vigili del fuoco.

Secondo il sindaco Eric Adams e le riprese dell’incidente, il maestoso Cuauhtémoc , con un equipaggio di 277 persone, per lo più cadetti, avrebbe perso potenza mentre salpava da New York verso l’Islanda e la corrente lo avrebbe trasportato contro il manto stradale del ponte intorno alle 20:30.

Nella collisione sono stati tranciati gli alberi della nave, alti 147 piedi, e le immagini allarmanti mostrano numerosi membri dell’equipaggio che cercano di salvarsi appendendosi alle vele e ai boma dopo che la nave ha colpito il ponte, la cui altezza massima è di 135 piedi.