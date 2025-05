Autovettura uscita dalla sede stradale terminando la corsa in una scarpata e si ribalta

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI ANCONA

ARCEVIA (AN) – Alle ore 10:00 circa di oggi, i Vigili del fuoco di Arcevia sono intervenuti per un incidente stradale verificatosi in Via San Martino. Un’autovettura, per cause in corso di accertamento, è uscita dalla sede stradale terminando la corsa in una scarpata con conseguente ribaltamento.

La squadra operativa, con il supporto di tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), ha provveduto all’estricazione del conducente, rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. L’uomo è stato consegnato al personale sanitario del 118, presente sul posto, che ha attivato l’elisoccorso per il trasporto presso l’Ospedale Regionale di Torrette (AN).

Sul posto i Carabinieri per i rilievi e la gestione della viabilità.

Dal Comando di Ancona