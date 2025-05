Bovino in una scarpata, salvato dall’elicottero dei vigili del fuoco

Spread the love



RAINEWS – E’stato necessario l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per mettere in salvo un bovino che era caduto in una scarpata.

E’ accaduto nei pressi della discarica comunale di Salandra, in zona Petrete, dove l’animale era rimasto bloccato senza riuscire più a liberarsi, e senza che il proprietario riuscisse a riportarlo sul terreno di pascolo.

Sul posto i vigili del fuoco della sezione distaccata di Ferrandina e una squadra del Nucleo elicotteri di Bari. Per sincerarsi delle condizioni del bovino, che sta bene, è intervenuto anche un veterinario.