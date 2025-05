Corso antincendio navale a La Spezia per 11 Vigili del fuoco del Veneto

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Terminato venerdì scorso presso il comando di La Spezia il corso antincendio navale organizzato dalla Direzione Interregionale dei Vigili del fuoco del Veneto e Trentino Alto Adige, a cui hanno partecipato 8 vigili del fuoco del Comando di Venezia e 3 del Comando di Verona.

Grazie al simulatore, i discenti hanno acquisito le tecniche fondamentali per poter lavorare in un contesto complesso come quello navale. Durante il corso sono state applicate le più recenti tecniche di antincendio in ambiente confinato, in rapporto alla geometria tipica dell’interno delle navi: compartimenti invasi dai fumi caldi, con scarsa visibilità, avanzamento in sicurezza, raffreddamento dei fumi, tecniche di search and rescue e di attacco incendio con l’uso della lancia americana.

E’ stato dato forte rilievo anche alle tematiche della decontaminazione ed igiene post-intervento.