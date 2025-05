VIDEO – Grave incidente sull’autostrada Pedemontana Lombarda, coinvolto un autobus con scolaresca

Spread the love

DIEZIONE REGIONALE VIGILI DEL FUOCO DELLA LOMBARDIA

Nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 maggio, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con cinque squadre provenienti dai comandi di Como, Varese e Monza per un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada Pedemontana Lombarda, all’altezza dello svincolo di Lazzate in direzione Varese.

Il sinistro ha coinvolto un autobus che trasportava 30 bambini tra i sei e i sette anni in gita scolastica, e un mezzo pesante. Fortunatamente i piccoli passeggeri hanno riportato solo lievi escoriazioni, ma la situazione si è rivelata critica per l’autista dell’autobus e una delle due accompagnatrici. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre entrambi dalle lamiere.

L’autista, in gravi condizioni, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118. Purtroppo, una delle due accompagnatrici è deceduta a causa delle ferite riportate. Illeso invece il conducente del mezzo pesante.

L’autostrada è attualmente chiusa al traffico veicolare per consentire le operazioni di soccorso, rilievo e messa in sicurezza. Sul posto stanno operando anche le forze dell’ordine e i mezzi di soccorso sanitario.