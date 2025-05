Incendio in un deposito agricolo, massiccio intervento dei Vigili del Fuoco

Spread the love

Mattinata complicata per i vigili del fuoco del Comando provinciale, impegnati in un lungo intervento ad Airuno per domare un incendio (dopo quello avvenuto ieri sera a Oggiono).

In preda alle fiamme, per motivi ancora in fase di accertamento, un deposito agricolo privato nella campagna del paese brianzolo, posto però nelle immediate vicinanze di alcune abitazioni.