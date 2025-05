Incendio nella notte, un camper e sei auto a fuoco in strada

Spread the love

Incendio nella notte in strada a Milano. Un camper distrutto dalle fiamme e sei auto a fuoco: è il bilancio di un rogo avvenuto in via Val Lagarina che non ha, fortunatamente, provocato feriti. Le vetture erano tutte in sosta in strada.

Le fiamme sono divampate intorno alla una della nottata tra sabato 17 e domenica 18 maggio: il primo veicolo a essere distrutto dal fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, è stato un camper parcheggiato in strada.

Nell’incendio sono state danneggiate anche altre sei auto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, con due mezzi giunti dal comando provinciale di via Messina. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Accertamenti in corso per far luce sulle cause all’origine dell’incendio.