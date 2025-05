Vasto, natante semiaffondato rinvenuto in mare: intervengono Guardia Costiera e Vdf

Spread the love

VASTO – È stato avviato all’alba di oggi un articolato intervento di controllo e accertamento da parte della Guardia Costiera di Vasto, in seguito alla segnalazione del rinvenimento di un natante semiaffondato nelle acque antistanti il complesso turistico “Grotta del Saraceno”.

La segnalazione, giunta intorno alle 5.30 da un pescatore sportivo, indicava la presenza di una piccola imbarcazione parzialmente affondata su un fondale di circa cinque metri, senza ulteriori dettagli. Sul posto si trovava anche un pescatore professionista che ha fornito indicazioni utili sullo stato dell’imbarcazione e sui dati identificativi riportati a bordo (sigla e numero: RV 283503), suggerendo l’ipotesi che il natante, proveniente dalla laguna veneta o da un corso d’acqua del Nord Italia, possa essersi disperso in mare a causa delle recenti condizioni meteo avverse.

Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto, coordinato dal Comandante Rossella D’Ettorre, ha attivato immediatamente le operazioni, inviando una pattuglia via terra e in mare con il battello GC B14. Contestualmente, è stato richiesto l’intervento del reparto subacqueo dei Vigili del Fuoco. Un elicottero, decollato da Pescara con a bordo un sommozzatore, ha effettuato una prima ispezione dell’imbarcazione sommersa, accertando l’assenza di motore e di elementi che potessero far pensare alla presenza di persone a bordo.

In una seconda fase, i sommozzatori dei Vigili del Fuoco di Teramo, giunti al porto di Vasto, sono stati accompagnati sul posto dal battello della Guardia Costiera per completare la ricognizione del relitto e dell’area circostante. Al termine delle operazioni subacquee, il natante è stato recuperato e portato a riva.

Sono ora in corso gli accertamenti per risalire alla proprietà dell’imbarcazione e ricostruirne la provenienza

