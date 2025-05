VIDEO – Grande incendio nella fabbrica di pneumatici Kumho Tire di Gwangju – I vigili del fuoco combattono l’incendio nello stabilimento per il terzo giorno, che rischia il crollo

Spread the love

COREA – Lunedì, i vigili del fuoco hanno lavorato duramente per spegnere completamente un incendio nello stabilimento di Kumho Tire a Gwangju, hanno riferito le autorità, e si ritiene che circa il 90-95% delle fiamme sia stato contenuto.



L’incendio è divampato sabato mattina nello stabilimento di Gwangju e i vigili del fuoco hanno domato l’incendio principale il giorno successivo, quasi 32 ore dopo il suo inizio.

La fabbrica di pneumatici Kumho a Gwangju ha mostrato segni di crollo a seguito di un incendio.

Secondo i vigili del fuoco, l’interno dell’edificio adibito al processo di raffinazione dello stabilimento Kumho Tire di Gwangju ha mostrato segni di crollo quel pomeriggio. È stato riferito che i solai del secondo e terzo piano dell’edificio di tre piani erano crollati di circa 50 centimetri.

Le autorità hanno immediatamente ritirato i vigili del fuoco e hanno creato un cordone di sicurezza per impedire a chiunque di accedere all’interno.

L’incendio nello stabilimento Kumho Tire è stato spento alle 14:50 del giorno prima, circa 32 ore dopo il suo inizio. Le braci rimanenti sono sparse per tutta la fabbrica di tre piani, suddivisa in 36 compartimenti. L’incendio continua a bruciare, utilizzando i materiali ricavati dagli pneumatici come combustibile. Anche quando si spruzza acqua per spegnerlo, è stato segnalato che le riaccensioni si verificano ripetutamente, rendendo difficile ai vigili del fuoco lo spegnimento.