Esplosione in casa, poi l’incendio: un ferito e 6 appartamenti evacuati. Vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme

PORDENONE – L’esplosione nell’appartamento, poi le fiamme e il fumo denso. È accaduto alle prime luci del mattino, alle 7.30 di oggi, martedì 20 maggio, in via Via Goldoni a Pordenone. L’incendio è divampato in uno stabile al secondo piano, all’interno di una palazzina di tre piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 2 squadre e 2 autobotti autoscala. Una persona è rimasta ferita, mentre 6 appartamenti sono stati evacuati.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno raggiunto con l’autoscala l’appartamento interessato e hanno immediatamente iniziato le operazioni di spegnimento soccorrendo l’unico occupante ferito dell’alloggio e portandolo al piano stradale dove è stato preso in carico dal personale sanitario. Per motivi di sicurezza è stato momentaneamente evacuato l’intero condominio che conta 6 appartamenti. Sul posto, per quanto di competenza polizia di Stato. Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio scoppio.

