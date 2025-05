Firenze, incendio al The Social Hub in viale Belfiore: il rogo partito da un microonde, evacuate 500 persone

Spread the love

Incendio martedì 20 maggio verso le ore 7 di mattina in viale Belfiore allo studentato The Social Hub. I vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale, fanno sapere di essere intervenuti in seguito ad un incendio di un microonde presente all’interno di una stanza dove si trovavano due persone.

Sul posto è stata inviata la squadra e un’autoscala, giunti sul posto il personale ha effettuato la messa in sicurezza della stanza e l’incendio è stato estinto con un estintore a polvere.

Attivato il piano interno con l’evacuazione di circa 500 persone fatte successivamente rientrare negli alloggi. In seguito ai danni provocati dai fumi della combustione e dalla polvere chimica del dispositivo antincendio.

«Nessun ospite o membro dello staff è rimasto coinvolto – sottolinea la proprietà del maxi studentato – Sono state immediatamente attivate le procedure di emergenza e avvisate le autorità competenti. L’azienda sottolinea quanto la sicurezza della sua comunità sia di primaria importanza». «La situazione è tornata rapidamente alla normalità e tutte le funzioni e servizi della struttura sono nuovamente in funzione – continua – Gli ospiti sono potuti rientrare nelle loro camere e il coworking e gli spazi aperti al pubblico sono attivi. Sono in corso le verifiche rispetto ai danni subiti alla struttura che sembrano limitati alla camera dove ha avuto origine l’incidente».

