Fuga di gas da un’abitazione di Santa Teresa di Riva, intervengono i Vigili del Fuoco

Una copiosa fuga di gas ha fatto scattare l’allarme nella tarda serata di ieri sul lungomare di Santa Teresa di Riva. Da un serbatoio interrato di 1.000 litri, estratto nelle ore precedenti da un’abitazione nel quartiere Barracca e posizionato nel cortile esterno, si è verificata la fuoriuscita di gpl a causa della rottura del manometro, che ha provocato l’emissione di gas dalla parte superiore del contenitore.

L’odore e il sibilo provocato dalla perdita sono stati uditi a diversi metri di distanza e i proprietari hanno chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti alle 23 dal Distaccamento di Letojanni, che hanno transennato per motivi di sicurezza la zona lavorando per tentare di bloccare la perdita. In nottata è intervenuta una ditta specializzata da Barcellona Pozzo di Gotto per ripristinare il serbatoio e bloccare la perdita e poi trasportarlo con una gru in un luogo sicuro, dove farlo ritirare dall’azienda fornitrice del gas. Una volta completato l’intervento e messa in sicurezza l’area i Vigili del Fuoco hanno fatto rientro in sede.