Il cordoglio per la scomparsa del grandee pugile Nino Benvenuti

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

FU MEDAGLIA D’ORO ALLE OLIMPIADI DI ROMA 1960 DURANTE IL SERVIZIO DI LEVA NEL CORPO NAZIONALE

“Ho fatto il vigile del fuoco ed è una di quelle cose di cui mi compiaccio e mi fregio particolarmente”. Con queste parole il campione di pugilato Nino Benvenuti ha ricordato in una intervista il periodo del servizio di leva svolto per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Era il 1960, l’anno in cui vinse la storica medaglia d’oro alle Olimpiadi di Roma.

Con profonda commozione, il capo Dipartimento Attilio Visconti e il capo del Corpo nazionale Eros Mannino esprimono il loro cordoglio alla famiglia, a nome di tutti i vigili del fuoco, per la scomparsa di Nino.