Incidente in autostrada a Settebagni, feriti tre bambini e un adulto

Incidente stradale tra più veicoli nel tardo pomeriggio odierno sulla Autostrada A1 diramazione Roma Nord nei pressi della Capitale allo svincolo per Settebagni. Dalle prime informazioni apprese sembrerebbero esserci alcuni feriti tra cui bambini. Sul posto i vigili del fuoco, il 118 e la polizia stradale.

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente stradale sulla Autostrada A1 in direzione Roma altezza svincolo per Settebagni. Il sinistro dalle prime informazioni ha visto coinvolti, sembrerebbe, 4 veicoli: una micra, un furgone e due smart. A seguito del violento impatto sembrerebbe ci siano 3 bambini feriti, non in modo grave e due donne ferite, non in modo grave. Sul posto oltre alla Polizia Stradale anche i Vigili del Fuoco con la squadra del Nomentano e di Montelibretti. Il tratto è rimasto chiuso in ingresso a Roma con deviazione su Settebagni con conseguenti disagi alla circolazione. Attualmente è stato riaperto.

https://www.7colli.it/roma-incidente-tra-piu-veicoli-sulla1-diramazione-nord-altezza-settebagni-ci-sono-feriti-vigili-del-fuoco-sul-posto-foto-172351/