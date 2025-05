Notte intensa per i Vigili del Fuoco di Firenze: tre interventi tra salvataggi, incendi e evacuazioni

Spread the love

Caduta sull’Arno, camper in fiamme a Sesto e principio d’incendio in un hotel: nessun ferito grave ma grande mobilitazione.

Una notte movimentata per i Vigili del Fuoco del comando di Firenze, impegnati su tre fronti in poche ore in città e in area metropolitana, tra salvataggi delicati, incendi e interventi di evacuazione. Il primo episodio è avvenuto intorno alle 2:50 sul Lungarno Anna Maria Luisa de’ Medici, dove una ragazza di nazionalità americana è precipitata dalla spalletta dell’Arno, compiendo un volo di circa sei metri. Fortunatamente cosciente all’arrivo dei soccorsi, è stata raggiunta dai Vigili del Fuoco e dal personale sanitario scesi nella zona dei canottieri, inaccessibile con i mezzi a causa della presenza di un cantiere. Stabilizzata dal medico, è stata trasportata a mano su una barella toboga fino alla strada e poi accompagnata al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Qualche ora dopo, alle 7:10 di questa mattina, un nuovo intervento in Viale Belfiore, presso una struttura ricettiva. Un microonde è andato a fuoco all’interno di una stanza dove si trovavano due persone. Allertati immediatamente, i Vigili del Fuoco della sede centrale sono intervenuti con una squadra e un’autoscala. L’incendio era già stato estinto con un estintore a polvere, ma la stanza è stata messa in sicurezza. Attivato il piano d’emergenza interno: circa 500 persone sono state evacuate temporaneamente e poi fatte rientrare nelle rispettive camere. I danni sono limitati ma il fumo e la polvere chimica hanno reso necessari controlli aggiuntivi.

Infine, nella tarda serata di ieri, alle 22:35, due squadre dei distaccamenti di Firenze Ovest e Calenzano sono intervenute a Sesto Fiorentino, in Via di Mollaia, per l’incendio di un camper parcheggiato lungo la strada. Le fiamme sono state domate rapidamente grazie anche al supporto di un’autobotte. Fortunatamente, non si registrano persone coinvolte.

Una sequenza di eventi che ha richiesto grande prontezza e coordinamento operativo da parte dei Vigili del Fuoco, confermando ancora una volta l’importanza del loro intervento nella gestione delle emergenze quotidiane.

