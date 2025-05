Un cadetto dei vigili del fuoco di Cleveland muore durante un addestramento

Spread the love

CLEVELAND, Ohio — La città di Cleveland ha reso pubblica l’identità del cadetto dei vigili del fuoco deceduto in seguito a un’emergenza medica durante un addestramento venerdì pomeriggio.

Symeon Williams, membro della 40ª Classe di Addestramento dei Vigili del Fuoco di Cleveland, è collassato verso la fine della quinta settimana di addestramento. I paramedici dei Vigili del Fuoco di Cleveland e del Servizio di Emergenza Sanitaria lo hanno soccorso immediatamente e lo hanno trasportato al MetroHealth Medical Center, dove i tentativi di rianimarlo si sono rivelati vani. L’ufficio del medico legale della contea di Cuyahoga non ha ancora reso pubblica la causa del decesso.

Sebbene Williams fosse nuovo nel Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Cleveland, il suo impegno nel servire la città era profondo. Aveva lavorato per il Servizio di Emergenza Sanitaria di Cleveland dal 2008 al 2011, per poi entrare a far parte del Dipartimento di Controllo Portuale di Cleveland dal 2014 al 2023 e, più recentemente, del Dipartimento di Igiene Ambientale nel 2024, prima di entrare alla Fire Academy il 14 aprile.

