11° Raduno Nazionale degli AVVA Vigili del Fuoco in pensione

AVVA – VIGILI DL FUOCO

Sabato 17 maggio a San lazzaro di Sapeva è avvenuto l’incontro annuale degli ex ex ausiliari, vigili permanenti, vigili volontari, pensionati VV.F, allievi dei corsi della Marina, familiari e simpatizzanti Una grande manifestazione di ex AVVA e personale vvf in pensione e ancora effettivi. Ai partecipanti è stato consegnato un attestato personalizzato di partecipazione..

Plauso va al Presidente Mauro Orsi che anche questo anno con un ottimo lavoro assieme al suo staff ha organizzato il grande momento di festa. Un grazie a tutti partecipanti a questa manifestazione.

Spazio ai ricordi ed agli abbracci per essersi incontrati ancora una volta. Non è mancata qualche lacrima quando il pensiero è andato a chi non c’è più, ma che sicuramente li ha seguiti dal cielo.

L’esposizione di alcune attrezzature ed una galleria fotografica ha riportato la mente ai tempi dei giorni attivi. Alcuni si sono riconosciuti nella mostra documentale con grande emozione.

La giornata si è conclusa, come d’uopo, nel convivio prandiale che ha riunito tutti in un grande abbraccio.