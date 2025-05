Due auto incendiate a banchette d’ivrea in via della torretta: intervento dei vigili del fuoco nella notte

Spread the love

Nel cuore della notte tra lunedì 20 e martedì 21 maggio a Banchette d’Ivrea due automobili parcheggiate in via della Torretta sono state avvolte dalle fiamme. L’incendio è scoppiato intorno alle 5 del mattino, a pochi metri dalla scuola primaria del paese.

L’intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato danni maggiori, ma le due vetture sono andate completamente distrutte. Le autorità stanno indagando per capire cosa abbia provocato il rogo.

Le fiamme hanno attirato l’attenzione dei residenti poco dopo l’inizio della notte, quando il crepitio e il bagliore si sono fatti vedere e sentire a distanza. Gli abitanti degli stabili vicini si sono affacciati alle finestre per controllare cosa stesse accadendo, trovandosi di fronte un incendio di dimensioni rilevanti. I vigili del fuoco di Ivrea sono stati allertati ed arrivati sul posto in pochi minuti.

La squadra ha lavorato per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza l’area, prevenendo il rischio che le lingue di fuoco si propagassero ad altre auto o alle abitazioni limitrofe. Nonostante l’intervento tempestivo, entrambi i mezzi parcheggiati lungo la strada sono stati completamente danneggiati dalle fiamme. Non si sono registrati feriti tra le persone presenti. Le forze dell’ordine, invece, sono rimaste sul posto per rilievi e per garantire la sicurezza pubblica.

