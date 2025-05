Maltempo, mandria di 33 cavalli uccisa dai fulmini in alta montagna | Forti temporali a Forlì

Spread the love

l maltempo torna a provocare danni in Italia. Una mandria composta da 33 cavalli, tra adulti e puledri, è stata uccisa da una tempesta di fulmini che si è abbattuta nei giorni scorsi sui monti di Casalattico, in provincia di Frosinone. L’episodio è stato scoperto solo ora in quanto la zona in cui è accaduto, la faggeta di Selva della Cornacchia, è una località impervia che può essere raggiunta solo a piedi dopo un’ora di cammino. Danni e interventi dei vigili del fuoco anche nel territorio di Forlì

La mandria di cavalli uccisa dai fulmini nel Frusinate

Per i veterinari della Asl e i carabinieri forestali, il decesso dei cavalli risale alla notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana. Quando cioè sulla zona si è abbattuta un’intensa tempesta di fulmini, che ha provocato anche una lunga interruzione della corrente elettrica nel centro abitato. Con ogni probabilità gli animali hanno cercato riparo sotto gli alberi, ma in questo modo si sono esposti ancora di più alle scariche elettriche. I carabinieri hanno escluso altre piste: non ci sono tracce di avvelenamento né di colpi d’arma da fuoco. I cavalli appartenevano a un allevatore che li aveva lasciati liberi al pascolo, come da consuetudine. Un altro episodio simile era successo nel 2010 a poca distanza, su un altro pascolo della Valcomino: quella volta i fulmini uccisero tutti insieme ben 45 cavalli.

https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/maltempo-frosinone-forli-cavalli-fulmini-temporali_98470055-202502k.shtml