Spread the love

A fuoco un box vuoto nel pomeriggio di mercoledì 21 maggio. Il tempestivo intervento dei pompieri ha impedito che le fiamme si propagassero nella struttura. Sul posto la polizia

Ostia (Rm) – A fuoco un garage nel pomeriggio di oggi, mercoledì 21 maggio, a Ostia.

L’allarme è stato dato alle 16.40 quando i passanti hanno notato il fumo provenire da un box, poi risultato vuoto, al civico 47 di lungomare Duca degli Abruzzi, a Ostia Ponente.

Sul posto, in breve, sono arrivati i vigili del fuoco del vicino distaccamento di via Celli che si sono messi subito al lavoro per domare le fiamme. Il rogo, scoppiato per cause al momento sconosciute sulle quali saranno effettuati accertamenti, è stato rapidamente spento, senza che si propagasse alle strutture vicine. All’interno non vi era nulla, né materiali né persone.

Nel frattempo sul posto sono giunte anche le volanti del X Distretto Lido di Roma. L’allarme è dunque rientrato senza che nessuno sia rimasto intossicato o ferito.

https://www.ostiatv.it/ostia-incendio-in-un-garage-sul-lungomare-duca-degli-abruzzi-vigili-del-fuoco-al-lavoro.html