Papa Leone XIV, sosta al Campidoglio e saluto con Gualtieri nel tragitto verso San Giovanni

La visita del Papa alla Basilica in Laterano è prevista nel pomeriggio di domenica 25 maggio

Nel pomeriggio di domenica prossima Papa Leone XIV effettuerà una fermata di saluto ai piedi del Campidoglio per un saluto con il sindaco Roberto Gualtieri nel suo tragitto dal Vaticano alla Basilica di San Giovanni. La notizia si apprende da fonti del Campidoglio.

Il precedente, non una visita vera e propria ma una sosta con il saluto, risale a Papa Giovanni Paolo I.

Il 23 settembre 1978 Papa Luciani si era fermato infatti ai piedi del Colle per ricevere il saluto dell’allora sindaco di Roma Giulio Carlo Argan, prima di andare a San Giovanni in Laterano per prendere possesso della Cattedra Romana.

Luciani non ebbe però il tempo, considerato il suo brevissimo pontificato, per una vera e propria visita in Campidoglio come gli altri Pontefici, da Paolo VI a Giovanni Paolo II, da Benedetto XVI a Francesco.

https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/05/21/news/campidoglio_papa_leone_xiv_domenica_25_maggio-424538956